Півзахисник Мілана може змінити клуб.
Ісмаель Беннасер, getty images
22 грудня 2022, 22:20
Ліверпуль працює над підсиленням лінії півзахисту в найближчі трансферні вікна.
Як повідомляє видання La Gazzetta dello Sport, мерсісайдці лідирують в перегонах за Ісмаелєм Беннасером з Мілану.
Поточний договір Беннасера з Міланом розрахований до червня 2024 року. У 15 матчах сезону Серії А на рахунку півзахисника гол та асист.
Нагадаємо, що Ліверпуль також цікавиться півзахисником Бенфіки Енцо Фернандесом, проте отримав відмову після першої пропозиції.