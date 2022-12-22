Англія

Півзахисник Мілана може змінити клуб.

Ліверпуль працює над підсиленням лінії півзахисту в найближчі трансферні вікна.

Як повідомляє видання La Gazzetta dello Sport, мерсісайдці лідирують в перегонах за Ісмаелєм Беннасером з Мілану.

Поточний договір Беннасера з Міланом розрахований до червня 2024 року. У 15 матчах сезону Серії А на рахунку півзахисника гол та асист.

Нагадаємо, що Ліверпуль також цікавиться півзахисником Бенфіки Енцо Фернандесом, проте отримав відмову після першої пропозиції.