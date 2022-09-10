Чемпіон Італії продовжує працювати над збереженням лідерів.
Рафаель Леау, getty images
10 вересня 2022, 15:56
Мілан непогано попрацював у літнє трансферне вікно над посиленням складу, а тепер підписує нові контракти зі своїми лідерами.
Як повідомляє Football Italia з посиланням на джерело у ЗМІ, чемпіон Італії після продовження контракту із Сандро Тоналі зосередився на двох інших лідерах.
Стверджується, що йдеться про вінгера Рафаеля Леау, а також центрального півзахисника Ісмаеля Беннасера.
Нагадаємо, що раніше Мілан домовився про продовження контракту з іншим півзахисником — Раде Круничем.