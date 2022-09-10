Італія

Чемпіон Італії продовжує працювати над збереженням лідерів.

Мілан непогано попрацював у літнє трансферне вікно над посиленням складу, а тепер підписує нові контракти зі своїми лідерами.

Як повідомляє Football Italia з посиланням на джерело у ЗМІ, чемпіон Італії після продовження контракту із Сандро Тоналі зосередився на двох інших лідерах.

Стверджується, що йдеться про вінгера Рафаеля Леау, а також центрального півзахисника Ісмаеля Беннасера.

Нагадаємо, що раніше Мілан домовився про продовження контракту з іншим півзахисником — Раде Круничем.