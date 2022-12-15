Туринці не вірять, що зможуть подовжити угроду.
Адрієн Рабьо, getty images
15 грудня 2022, 18:32
Ювентус не має успіху в переговорному процесі з Андрієном Рабьо щодо подовження контракту.
Як повідомляє видання Calciomercato, туринський клуб прийняв рішення продати французького півзахисника в січні.
У поточному сезоні Рабьо провів 24 матчі (клуб + збірна): на його рахунку сім голів та три результативні передачі.
Нагадаємо, що в французькому гравцеві зацікавлені три представники англійської Прем'єр-ліги.