Італія

Туринці не вірять, що зможуть подовжити угроду.

Ювентус не має успіху в переговорному процесі з Андрієном Рабьо щодо подовження контракту.

Як повідомляє видання Calciomercato, туринський клуб прийняв рішення продати французького півзахисника в січні.

У поточному сезоні Рабьо провів 24 матчі (клуб + збірна): на його рахунку сім голів та три результативні передачі.

Нагадаємо, що в французькому гравцеві зацікавлені три представники англійської Прем'єр-ліги.