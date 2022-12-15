Італія

Каталонцям запропонували підписати француза.

Півзахисник Ювентуса та збірної Франції Адрієн Рабьо може продовжити кар'єру в Барселоні, повідомляє Sport.es.

Ювентус не має успіху в переговорному процесі з Андрієном Рабьо щодо подовження контракту. Туринський клуб прийняв рішення продати французького півзахисника в січні. За інформацією джерела, представники француза запропонували послуги гравця Барселоні. Поки невідома реакція каталонського клубу.

У поточному сезоні Рабьо провів 24 матчі (клуб + збірна): на його рахунку сім голів та три результативні передачі.

Нагадаємо, що в французькому гравцеві зацікавлені три представники англійської Прем'єр-ліги.