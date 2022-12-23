Марокканець може продовжити кар'єру в АПЛ.
СОФ'ЯН АМРАБАТ. GETTY IMAGES
23 грудня 2022, 16:40
Лфвкерпуль претендує на півзахисника Фіорентини Соф'ґна Амрабата. Про це повідомляє Gazzetta dello Sport.
За інформацією джерела, англійський клуб сподівається придбати футболіста у січні, оскільки команда має проблеми в центрі поля. Ліверпуль клуб готовий викласти за марокканську зірку 40 мільйонів євро. Така сума влаштує Фіорентину.
Раніше повідомлялось, що що головний тренер "червоних" Юрген Клопп навіть провів зустріч з агентами футболіста.