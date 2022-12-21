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Football.ua відслідкував та зібрав для вас головні події за 20 грудня.

Зимній період вирує в світовому футболі, і вже навіть чемпіонат світу-2022 встиг добігти кінця.

Саме тому редакція Football.ua продовжує наш традиційний зручний відеоформат з добіркою найгарячіших новин за останню добу, які нам вдалось втиснути трохи більше, аніж в одну хвилину.

У вівторок, 20 грудня:

У таборі збірної Франції знайшли гравця, який "зливав інформацію журналістам" перед матчами національної команди.

Клуб із Саудівської Аравії очікує на прибуття нападника Кріштіану Роналду до кінця 2022 року.

Нападник збірної Франції Карім Бензема, який нещодавно оголосив про завершення міжнародних виступів, може змінити своє рішення за умови появи нового головного тренера в збірній Франції

Про це і не тільки дивіться у нашому новому відео на YouTube-каналі FootballNewsUA.