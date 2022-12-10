Італія

Проте раніше інтерес "россонері" дійсно мав місце.

Днями з'явилася інформація, що вже цієї зими Мілан хоче оформити трансфер вінгера Челсі та збірної Марокко Хакіма Зієша.

Втім, ці новини вже спростував відомий італійський журналіст Ніколо Скіра. Авторитетний інсайдер написав у своєму Твіттері наступне: "Незважаючи на останні чутки, Хакім Зієш не є ціллю Мілана. Мілан дійсно цікавився марокканським вінгером минулого літа, але на даний момент переговори з ним і Челсі не ведуться".

У нинішньому сезоні 29-річний гравець провів у футболці Челсі 9 матчів і не відзначився жодною результативною дією.

На Мундіалі у складі сенсаційної збірної Марокко статистика Зієша виглядає приємніше: 4 поєдинки, 1 гол, одна гольова передача, а також реалізований одинадцятиметровий у серії пенальті з іспанцями.

Нагадаємо, що сам Хакім готовий залишити лондонський клуб узимку.

Зазначимо, що у суботу, 10 грудня, збірна Марокко протистоятиме португальцям у матчі 1/4 фіналу чемпіонату світу-2022. На нашому сайті доступна текстова трансляція гри, яка розпочнеться о 17:00 за київським часом.