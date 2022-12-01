ЧС-2022: чемпіонат світу з футболу

Вінгер марокканців вивів свою команду вперед.

Збірна Марокко в рамках поєдинку третього туру чемпіонату світу грає проти Канади. Вже на четвертій хвилині зустрічі голом відзначився Хакім Зієш.

Як повідомляє статистичний портал Mister Chip, марокканець став автором другого найшвидшого голу африканських команд на чемпіонаті світу.

Зазначимо, що швидше забивав лише нападник збірної Гани Асамоа Гьян — на чемпіонаті світу-2006 він вразив ворота супротивника на 68 секунді.

Матч Канада — Марокко розпочався о 17:00. На Football.ua доступні основні події зустрічі.