Англія

Журналіст пояснив, чому клуб із Лондона не поспішає з трансфером українського хавбека.

Український півзахисник Аталанти Руслан Маліновський може продовжити кар'єру в англійській Прем'єр-лізі. Про це повідомляє журналіст CBS Sports Бен Джейкобс, слова якого повідомляє TBR Football.

Керівництво лондонського клубу довгий час спостерігало за 29-річним українцем та добре вивчило його сильні сторони.

За інформацією джерела, "шпори" впевнені в тому, що якщо вони почнуть активно працювати над переходом, у них вдасться домовитися з італійцями, випередивши решту конкурентів.

Зазначається, що окрім "шпор" на гравця претендують Вест Гем, Ноттінгем Форест та Марсель.

Раніше ЗМІ повідомляли, що Аталанта може відпустити Маліновського за 15 мільйонів євро. Його контракт розрахований до літа 2024 року.

Нинішнього сезону Руслан провів 14 матчів, у яких забив один гол та віддав дві результативні передачі.