Англія

Лондонський клуб готовий безкоштовно відпустити чемпіона Європи.

Півзахисник Челсі Жоржиньйо може залишити лондонську команду у літнє трансферне вікно. Про це повідомляє The Athletic.

За інформацією джерела, клуб та 31-річний італієць ніяк не можуть знайти компроміси щодо нового контракту.

Таким чином, якщо сторони не зможуть домовитися, чемпіон Європи у складі збірної Італії може залишити склад "синіх" на правах вільного агента.

Нинішнього сезону Жоржиньйо провів 19 матчів, у яких забив три м'ячі.