Лондонський клуб готовий безкоштовно відпустити чемпіона Європи.
Жоржиньйо, Getty Images
24 грудня 2022, 22:50
Півзахисник Челсі Жоржиньйо може залишити лондонську команду у літнє трансферне вікно. Про це повідомляє The Athletic.
За інформацією джерела, клуб та 31-річний італієць ніяк не можуть знайти компроміси щодо нового контракту.
Таким чином, якщо сторони не зможуть домовитися, чемпіон Європи у складі збірної Італії може залишити склад "синіх" на правах вільного агента.
Нинішнього сезону Жоржиньйо провів 19 матчів, у яких забив три м'ячі.