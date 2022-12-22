Англія

Хавбек Челсі — про головного тренера команди.

Хавбек лондонського Челсі Жоржиньйо поділився враженнями про роботу з головним тренером "синіх" Гремом Поттером, який очолив команду посеред сезону.

"Я думаю, що Грем Поттер справді добре справляється зі своєю роботою, і тепер настав час для результатів. Мені справді подобається працювати з ним. Він і його тренерський штаб дійсно хороші хлопці і вони багато працюють.

Вони справді хочуть вигравати матчі, і для людей, якими вони є, вони справді цього заслуговують. Тож я докладу всіх зусиль, щоби допомогти їм це зробити" — передає слова італійського хавбека видання TALK Sport.

Також Жоржиньйо заявив, що любить Челсі і попри всі чутки бажає залишитися у лондонському гранді.

Наразі Челсі перебуває на восьмій сходинці у таблиці.