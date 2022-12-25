Англія

Німецький фахівець вважає, що чемпіонат світу посеред сезону — величезне навантаження на гравців.

Головний тренер Ліверпуля Юрген Клопп висловився перед матчем з Астон Віллою в АПЛ.

"Ми дуже відстаємо від лідерів чемпіонату Англії та змушені їх переслідувати. Попереду багато роботи, ми не думаємо про перерву. Це початок чогось нового та розвиток того, що ми робили досі. Ми можемо досягти більшого успіху.

Для футболістів, які грали на чемпіонаті світу, весь сезон буде неймовірно напруженим. Це надзвичайно складно. Подивимося, як ми з цим упораємося. Це ускладнює складання планів на майбутні матчі. Потрібно проявити гнучкість.

Вірджіл добре грав на чемпіонаті світу, але Нідерланди пройшли не так далеко. Я не думаю, що Трент чи Фабіньо втратили впевненість у собі тільки тому, що грали недостатньо багато там, як і Дарвін, наприклад. Для когось це стимул, для інших – цілком нормальна ситуація, футболісти звикли мати справу з невдачами чи недосяжними очікуваннями, чи цілями. Подібне відбувається майже щороку, тож на хлопців це не тиснутиме. Тому я не турбуюся на цей рахунок", — сказав тренер.

Матч Астон Вілла — Ліверпуль відбудеться 25 грудня, початок — о 19:30. Football.ua проведе онлайн-трансляцію поєдинку.