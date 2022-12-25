Іспанія

Польський форвард "блаугранас" наголосив на важливості перемоги на чемпіонаті світу для Ліонеля Мессі.

Нападник Барселони Роберт Левандовські поділився своїми думками щодо майбутнього переможця Золотого м'яча.

"Вже зрозуміло, хто отримає Золотий м'яч. Можливо, на нагороду претендує ще один гравець, який виступає за той самий клуб, але перемога на чемпіонаті світу дісталася лише одному з них, і це стане вирішальним чинником. Лео лідирує, це точно, він досяг того, що для нього найважливіше, і тепер може насолодитися цим моментом.

Зараз Мессі більше за плеймейкер, який, можливо, забиває менше, але віддає більше передач своїм партнерам. Хоча він і сам забиває. Але зараз він став таким футболістом, грати з яким захоче будь-який форвард світу", — наводить слова Левандовські Mundo Deportivo.

Нагадаємо, Мессі є семиразовим володарем Золотого м'яча, що є рекордом. Чинним володарем нагороди виступає форвард Реала Карім Бензема.

Раніше повідомлялося, що Барселона отримала другу відмову по апеляції Левандовські.