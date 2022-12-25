Іспанія

Французький форвард не хоче втрачати набраної форми.

Нападник мадридського Атлетіко Антуан Грізманн вже повернувся до тренувань з командою Дієго Сімеоне. Про це повідомляє Mundo Deportivo.

За інформацією джерела, форвард збірної Франції відмовився від своєї відпустки після ЧС-2022 та достроково повернувся до розташування "матрацників".

Також зазначається, що в клубі на нього чекали в понеділок, але вже вчора він прибув на базу і провів індивідуальне заняття, а сьогодні працюватиме у загальній групі.

Нагадаємо, на минулому ЧС-2022 у Катарі Грізман провів сім поєдинків, у яких віддав три результативні передачі. Його збірна дійшла до фіналу, де поступилася Аргентині.

Свій найближчий матч Атлетіко проведе 29 грудня у Ла Лізі проти Ельче. Гра розпочнеться о 22:30 за київським часом.