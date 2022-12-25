Німеччина

Футболіст уже замислився над припиненням професійних виступів.

Чемпіонат світу-2022 в Катарі назавжди залишиться жахливою сторінкою і професійній кар’єрі центрального захисника збірної Франції та мюнхенської Баварії Лукаса Ернандеса, якого Дідьє Дешам бачив футболістом основного складу, проте на самому турнірі 26-річний виконавець провів усього 13 хвилин через складну травму коліна в першому ж матчі проти Австралії (4:1).

Відновлення від розриву хрестоподібних зв’язок є доволі важким та тривалим процесом, і сам Лукас уже заявив про суттєвий психологічний тиск із цього приводу та відповідне бажання завершити кар’єру.

Однак мюнхенська Баварія все ж таки намагається бодай-якось підбадьорити власного виконавця, згідно з повідомленням відомого італійського журналіста Фабріціо Романо, запропонувавши йому оновити контракт, із урахуванням збільшення термінів дії чинної угоди.

"Переговори з агентами Лукаса дуже хороші, він несе в собі ген Баварії. Його майбутнє — у Баварії, у мене немає в цьому сумнівів", — заявив спортивний директор Баварії Хасан Саліхаміджич.

Ернандес у поточному сезоні відіграв 13 матчів, по одному разу забивши гол та віддавши гольовий пас.