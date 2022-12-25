Англія

Замість аргентинця планують запросити Буну.

Новоспечений чемпіон світу в складі збірної Аргентини Емільяно Мартінес може покинути Астон Віллу, стверджує Fichajes.net.

За інформацією джерела, дивакувата поведінка 30-річного воротаря, який він неодноразово демонстрував її під час ЧС-2022, не влаштовує нового головного тренера Астон Вілли Емері. Головний тренер бірмінгемців націлений запросити в команду 31-річного марокканського голкіпера Севільї Буну.

Нагадаємо, Бірмінгемська Астон Вілла повернеться до розіграшу англійської Прем’єр-ліги домашнім матчем проти Ліверпуля.

Матч Астон Вілла — Ліверпуль відбудеться 25 грудня, початок — о 19:30. Football.ua проведе онлайн-трансляцію поєдинку.