Англія

Рубен Вінагре може залишити склад "ірисок" цієї зими.

Захисник Евертона Рубен Вінагре може залишити склад "ірисок" у зимове трансферне вікно. Про це повідомляє Liverpool Echo із посиланням на A Bola.

За інформацією джерела, "іриски" можуть достроково повернути 23-річного португальця лісабонському Спортінгу, незважаючи на опцію викупу гравця за 20 мільйонів євро наприкінці сезону.

Причиною дострокового повернення може бути відсутність ігрової практики футболіста на позиції, де виступає українець Віталій Миколенко.

У першій половині сезону Вінагре провів лише чотири матчі, два з яких в АПЛ.

Раніше Ешлі Коул назвав головну проблему Миколенка в АПЛ.