ЧС-2022: чемпіонат світу з футболу

Андрес Іньєста розчарований виступами "Фурії Рохи" на Мундіалі в Катарі.

Чемпіон світу і Європи у складі збірної Іспанії Андрес Іньєста прокоментував виступ своєї національної команди на чемпіонаті світу у Катарі.

"Я був упевнений, що на ЧС-2022 збірна Іспанії пройде дуже далеко. Я довіряв цій групі гравців і Луїсу Енріке. Зрештою, чемпіонат світу такий. Якщо ви не показали в матчі гру, якою перевершите суперника, то ви вибуваєте у плей-оф.

Кожний матч дуже складний. Звичайно, нам би хотілося добитися більшого, але це буде користю для майбутнього.

Після ЧС-2010 у нас були важкі виступи на Мундіалях: у Бразилії ми не вийшли з групи, в росії — не пройшли далі 1/8 фіналу", — слова Іньєсти наводить Marca.

На ЧС-2022 збірна Іспанії дійшла до 1/8 фіналу, де програла Марокко у серії післяматчевих пенальті. Після Мундіалю Енріке залишив посаду головного тренера збірної Іспанії. Його на цій посаді змінить Луїс де ла Фуерте.