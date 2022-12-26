Україна

Хавбек "біло-синіх" — про свого наступника.

Після завершення кар'єри Олегом Гусєвим капітанську пов'язку у київському Динамо носить Сергій Сидорчук.

Втім, в Інстаграмі 31-річного футболіста вболівальники поставили Сидорчуку запитання, кого він бачить наступним капітаном столичного гранду. Той у свою чергу відповів цілком зрозуміло.

"Хто може бути наступним капітаном Динамо? Я вважаю, що у першу чергу Микола Шапаренко та Ілля Забарний. В них є всі якості для цього" — сказав футболіст у сторіс.

Нагадаємо, раніше Сидорчук і Забарний є претендентами на "Гравця року" у Динамо.