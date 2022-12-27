Англія

Український універсал вийшов на заміну замість Кірана Тірні на 73-й хвилині.

У рамках 17-го туру англійської Прем'єр-ліги лондонський Арсенал у дербі здобув перемогу над Вест Гемом із рахунком 3:1.

У цьому протистоянні взяв участь український універсал "канонірів" Олександр Зінченко, який вийшов на заміну на 73-й хвилині замість Кірана Тірні.

Статистичний портал WhoScored поставив 26-річному українцеві дуже низьку оцінку за проведений час на полі – 6,2.

Портал SofaScore поставив Зінченку вищу оцінку – 6,8.

Портал FotMob оцінив дії українця в матчі з Вест Гемом у 6,4.

Дивитись відео голів та огляд матчу Вест Гем — Арсенал ви можете на Football.ua.