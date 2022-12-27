Український універсал вийшов на заміну замість Кірана Тірні на 73-й хвилині.
Владімір Цоуфал та Олександр Зінченко, getty images
27 грудня 2022, 09:57
У рамках 17-го туру англійської Прем'єр-ліги лондонський Арсенал у дербі здобув перемогу над Вест Гемом із рахунком 3:1.
У цьому протистоянні взяв участь український універсал "канонірів" Олександр Зінченко, який вийшов на заміну на 73-й хвилині замість Кірана Тірні.
Статистичний портал WhoScored поставив 26-річному українцеві дуже низьку оцінку за проведений час на полі – 6,2.
Портал SofaScore поставив Зінченку вищу оцінку – 6,8.
Портал FotMob оцінив дії українця в матчі з Вест Гемом у 6,4.
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