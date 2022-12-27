Англія

Дивіться відео найкращих моментів матчу 17 туру чемпіонату Англії, що відбувся 26 грудня 2022, о 22:00.

У завершальному матчі цьогорічного Boxing Day Арсенал на очах у Арсена Венгера здійснив камбек у матчі з Вест Гемом — 3:1. Українець Олександр Зінченко з'явився на полі на 73 хвилині зустрічі, змінивши Кірана Тірні.

Зазначимо, що на прес-конференції після гри головний тренер "канонірів" Мікель Артета висловився про Михайла Мудрика.

Відео голів та огляд матчу:

Арсенал — Вест Гем — 3:1

Голи: Сака, 53, Мартінеллі, 58, Нкетіа, 69 — Бенрахма, 27, пен

Арсенал: Рамсдейл — Вайт, Саліба, Габріел, Тірні (Зінченко, 73) — Томас (Ельнені, 90+5), Едегор, Джака — Сака, Нкетіа, Мартінеллі

Вест Гем: Фабіанські — Цоуфал, Доусон, Керер, Крессвелл — Соучек (Форнальс, 78), Райс — Боуен, Пакета, Бенрахма — Антоніо (Мубама, 87)

Попередження: Боуен, Цоуфал.