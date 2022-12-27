Англія

Дербі Лондона завершилося сенсацією.

Едді Нкетіа після першого голу в АПЛ у сезоні, Getty Images

Едді Нкетіа після першого голу в АПЛ у сезоні, Getty Images

Арсен Венгер вперше з часу свого відходу з посади головного тренера Арсенала завітав на домашній матч лондонського клубу. По першому тайму здавалося, що не на фарт, проте у другому команда Мікеля Артети зуміла відіграти і здобути перемогу у лондонському дербі над Вест Гемом.

Тим самим Арсенал закріпився на першій сходинці у таблиці. "Молотобойці" наразі — шістнадцяті.

Відзначимо, що українець Олександр Зінченко з'явився на полі на 73 хвилині, замінивши Кірана Тірні.

Арсенал — Вест Гем — 3:1

Голи: Сака, 53, Мартінеллі, 58, Нкетіа, 69 — Бенрахма, 27, пен

Арсенал: Рамсдейл — Вайт, Саліба, Габріел, Тірні (Зінченко, 73) — Томас (Ельнені, 90+5), Едегор, Джака — Сака, Нкетіа, Мартінеллі

Вест Гем: Фабіанські — Цоуфал, Доусон, Керер, Крессвелл — Соучек (Форнальс, 78), Райс — Боуен, Пакета, Бенрахма — Антоніо (Мубама, 87)

Попередження: Боуен, Цоуфал

Нагадаємо, що "каноніри" зробили офіційну пропозицію Шахтарю з приводу трансферу Михайла Мудрика.