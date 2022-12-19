ЧС-2022: чемпіонат світу з футболу

Аргентинський голкіпер у властивій собі манері пожартував над суперником по фіналу чемпіонату світу-2022.

У рамках фінального матчу чемпіонату світу-2022 збірна Аргентини здолала збірну Франції за підсумками післяматчевої серії пенальті.

Основний голкіпер аргентинської збірної Еміліано Мартінес вирішив пожартувати над лідером збірної Франції Кіліаном Мбаппе після матчу.

У роздягальні під час святкування своєї команди 30-річний воротар Астон Вілли на момент зупинив танець і сказав: "А тепер хвилина тиші... для мертвого Мбаппе" (ориг. "Un minuto di silenzio... Per Mbappé che è morto")

Після цього гравці національної збірної Аргентини продовжили танцювати.

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