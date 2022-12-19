ЧС-2022: чемпіонат світу з футболу

Аргентинський воротар прокоментував неоднозначний учинок.

Збірна Аргентини у видовищному фіналі чемпіонату світу-2022 в Катарі здобула перемогу над Францією, завдяки чому втретє в своїй історії підняла над головою Кубок світу.

Аргентина — Франція 3:3 (4:2 по пен.) Відео голів та огляд матчу чемпіонату світу

Воротар "альбіселесте" Еміліано Мартінес, якого було визнано найкращим голкіпером турніру, після завершення гри відзначився дивакуватим, проте притаманним для нього, святкуванням отриманої відзнаки, яке обурило багатьох уболівальників у соціальних мережах.

Захисник воріт Аргентини потім пояснив свій учинок: " Це було для французів, які мене освистали. Хизуватись нагородами для мене не притаманно", — заявив аргентинський виконавець.

Нагадаємо, що Мартінес також відзначився образливою піснею на адресу нападника збірної Франції Кіліана Мбаппе.