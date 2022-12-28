Англія

Керманич Ліверпуля прокоментував досягнення підопічного.

У рамках 17 туру англійської Прем’єр-ліги Ліверпуль здолав Астон Віллу (3:1).

Астон Вілла — Ліверпуль 1:3 Відео голів та огляд матчу АПЛ

Головний тренер "червоних" Юрген Клопп після завершення гри поділився враженнями від чергової гольової передачі у виконанні захисника його команди Ендрю Робертсона, яка дозволила шотландцю одноосібно очолити рейтинг захисників із найбільшою кількістю результативних пасів у рамках АПЛ.

"У нас із вами не вистачить часу, відведеного на прес-конференцію, для того, аби обговорити, наскільки Ендрю талановитий футболіст та просто чудовий хлопець.

Хтось із ваших колег сказав мені після гри щодо його досягнення, на яке я навіть не звернув би уваги за інших умов, бо взагалі не зацікавлений у статистиці. Проте перше, що спало мені на думку: "І цього хлопця ми знайшли в Галл Сіті".

Ми знали, що він — винятковий, але особистість та характер зробили його справді дивовижним гравцем. Очевидно, що він мав для цього неабиякий фундамент.

Він був справжнім талантом в нападі, але в обороні був не настільки хорошим. Я досі пам’ятаю, як він прийшов до мене в офіс на базі клубу через півроку після свого трансферу, бо грав неналежним чином, і запитав, що саме йому потрібно змінити.

Я пояснив Робертсону як він повинен захищатися ще раз. Але при цьому сказав наступне: "Я розчарований, що повинен говорити про це тобі ще раз, тому що я вже це робив кілька разів. Але це те, що тим повинен у собі змінити, і тоді все буде добре".

Тепер він, очевидно, є захисником гідного рівня, і при цьому все ще здатен доставляти м’ячі до штрафного. У мене в спогадах є так багато моментів, коли його передачі до штрафного не могли завершити партнери. Уявіть, що було б, якби вони діяли ще більш удало. Його б показники були б значно більшими!", — заявив німецький керманич.

У наступному турі Ліверпуль зіграє вдома проти Лестера.