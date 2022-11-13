Англія

На рахунку захисників по 53 результативні передачі.

У поєдинку 16 туру англійської Прем'єр-ліги Ліверпуль обіграв Саутгемптон з рахунком 3:1.

У цьому матчі двома результативними передачами відзначився захисник "червоних" Ендрю Робертсон.

За інформацією OptaJoe, для Робертсона це була 53 результативна передача до АПЛ і завдяки цьому він зрівнявся з рекордсменом Лейтоном Бейнсом, який утримував рекорд за кількістю асистів серед захисників у чемпіонаті Англії.

При цьому зазначимо, що Роберстон підкорив цей рубіж за 230 матчів, у Бейнсу знадобилося 420 ігор.

Третє місце у цьому списку посідає ще один представник Ліверпуля Трент Александер-Арнольд, на рахунку якого 45 результативних передач.

Раніше повідомлялося, що Джеймс Мілнер провів 600 матчів в АПЛ.