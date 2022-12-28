Англія

Англієць думає, що Маркус принесе більше користі, граючи на фланзі.

Колишній нападник Манчестер Юнайтед Майкл Оуен вважає, що Маркус Рашфорд не здатний забити 30 голів за сезон в англійській Прем'єр-лізі.

"Він не є головним бомбардиром команди. Рашфорд не забиватиме по 30 голів за сезон, як Вейн Руні або Робін ван Персі. Але він щорічно видаватиме двозначні показники результативності, якщо гратиме на лівому фланзі.

Якщо ви думаєте, що МЮ поставить Рефшорда в центр, а він заб'є 30 голів і буде головною зіркою, то я маю дуже великі сумніви", — сказав Оуен.

У поточному сезоні Рашфорд провів 14 матчів в АПЛ: на його рахунку 4 голи. Раніше результативність Рашфорда прокоментував Ерік тен Гаг.