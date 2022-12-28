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Підготували найкращі комплекти форм, які дійсно відрізняються унікальним дизайном.

Цього року футбольний світ побачив багато дивовижних футбольних форм. Чемпіонат світу та жіноче Євро, безперечно, здивували в даному контексті. Однак ми все ж таки спробували вибрати 20 найкращих форм, які були випущені в цьому календарному році та хоча б раз одягалися на офіційні зустрічі.

20. Виїзна форма міланського Інтера – Nike

Це дизайн, який, ймовірно, мав би вищий рейтинг, якби не правила УЄФА. Всі деталі карти світу не можуть бути нанесені на форму, коли він використовується в європейських змаганнях. На щастя, команда має повне право грати в цій формі у Серії А.

19. Третя форма Фіорентини – Kappa

На цьому місці могла опинитись третя форма збірної Тунісу, оскільки це, по суті, той самий дизайн від Kappa. Але окрім схожості, це багатий дизайн із чудовим поєднанням кольорів і доданими сублімованими деталями. Виглядає дуже стильно.

18. Третя форма Сан-Дієго – Charly

Цей комплект "Siempre Leal" від мексиканського бренду Charly, натхненний мексиканським і мексикансько-американським народом прикордонних міст регіону Нижня Каліфорнія, є справжнім витвором мистецтва.

17. Альтернативний комплект форми ФК Пасіфік – Macron

Альтернативний комплект Пасіфіка є першою формою місцевого дизайну в історії канадського професійного спорту, створеною художником узбережжя Саліш Майнаром Джонні-молодшим. Футболка має "корінний" стиль, щоб віддати належне ключовому символу. Безперечно, форма заслуговує уваги широкого кола вболівальників.

16. Альтернативна форма Портленд Тімберс – Adidas

У цього дизайну багато хейтерів по всьому світу, проте у кожного власна думка. Хоча, безперечно, форма заслуговує на увагу. Набір "Heritage Rose Kit" — витвір мистецтва, який створений на замовлення. Дизайн віддає данину Місту Троянд (Портленд, штат Орегон, ідеально підходить для вирощування троянд на відкритому повітрі завдяки своєму розташуванню в морському кліматичному регіоні). Погодьтесь, що б не говорили, але цей комплект вирізняється серед інших форм.

15. Виїзна форма Барселони – Nike

Каталонська команда завжди дуже вдало замовляла виїзні форми. Ця — потрапляння в яблучко. Красиві деталі, відтінок золота, зв’язок з Олімпійськими іграми... все це є, а також виглядає на полі дуже стильно.

14. Головна форма збірної Бразилії – Nike

Футболка Nike Brazil 2022 World Cup змінила класичний жовтий колір на яскраво-жовтий, офіційно названий "Dynamic Yellow". Домашня форма Бразилії має невеликий традиційний комір, пофарбований у зелений колір та прикрашений синьою смугою. Тонкий тиснений леопардовий візерунок покриває перед, спину та рукави.

Кольори домашньої форми Nike Brazil 2022 World Cup нагадують футболку, у якій бразильці виграли чемпіонат світу 2002 року. Це своєрідна данина 20-річному ювілею. На жаль, "селесао" не виправдали сподівань мільйонів фанатів.

13. Домашня форма Барі – Kappa

Kappa об’єдналася з дизайнером Леонардо Колачікко для виконання обмеженої серії, яку використали в дербі регіонального чемпіонату проти Фіделіс Андрія ще в березні. Красиві деталі, приховані всередині, вирізняють форму серед інших.

Наразі Барі має шанси пробитися в Серію А. Можливо, вже наступного сезону для виступів в елітному дивізіоні вони також підготують щось дуже оригінальне.

12. Виїзна форма Манчестер Юнайтед – Adidas

Юнайтед має довгу історію з білими виїзними футболками, тому більшості вболівальників вона припала до душі.

Це перший із сезону 2016/17 раз, коли у "червоних дияволів" буде виїзна форма білого кольору. Відсиланням до минулого є і клубна емблема, розміщена на чорному щиті — прямо як у кампанії 1998/99. Як і на домашній формі на окрему увагу заслуговує комір — у такому ж стилі виконана і крайка рукавів.

11. Домашня форма Лос-Анджелес – Adidas

Лос-Анджелес отримав оновлений вигляд домашньої форми для кампанії 2022 року, і він став ще більш особливим завдяки історичній перемозі в МЛС. Їхня форма завжди має чудовий вигляд завдяки чорно-золотим кольорам, але цей дизайн вирізняється оригінальною геометричною графікою.

10. Виїзна форма Аргентини – Adidas

Екіпірування виконане в нетиповому для команди фіолетовому кольорі. Як заявив генеральний менеджер Adidas Argentina Пабло Ламо, таке забарвлення просуває ідею гендерної рівності.

"Нова виїзна форма національної команди шле потужне послання про гендерну рівність відповідно до цінностей різноманітності та інклюзивності, які просуває наш бренд. Завдяки спорту ми маємо можливість змінити життя людей, а футбол — один з ідеальних інструментів для перетворення реальності".

9. Виїзна форма Південної Кореї – Nike

Один із найдивовижніших дизайнів на чемпіонаті світу. Строката виїзна футболка натхнена корейським символом Тегик – це червоно-синій знак з прапора країни, який представляє баланс у Всесвіті, щось на зразок протилежних енергій "їнь" та "ян".

8. Домашня форма Німеччини - Adidas

Домашній комплект збірної Німеччини поєднує білу основу із чорним та металевим золотом. На комірі та з боків переливаються кольори німецького прапора. А емблеми розташовані в центрі.

Чи найкраща це домашня форма Німеччини? Ну, могло бути й так, якби збірна не провалилася б на ЧС-2022.

7. Третя форма Васко да Гама – Kappa

Третя форма Васко має настільки глибоку текстуру, що її потрібно побачити в реальності, щоб повністю оцінити. Це, безумовно, було одним із найкращих комплектів форми сезону. Розкішний дизайн третього екіпірування віддав данину домашньому стадіону клубу, а жакардова тканина має дизайн, натхненний особливостями Сан-Жануаріо.

6. Виїзна форма Аякса - Adidas

Футболка іде з основним темно-синім кольором і містить три червоні смуги на плечах, а також червоно-жовтий орнамент на шиї і рукавах. Логотипи adidas і Ziggo на передній частині нової форми золотисто-жовтого кольору, сама емблема клубу розділена на два кольори — жовтий і червоний. "Хрестові" зразки у формі захоплені герба та прапора міста Амстердама.

5. Третя форма Венеції - Kappa

Італійська команда вирішила прокласти власний шлях, ребрендингувавши себе та схиляючись до сфери футболу та моди за допомогою всесвітньо відомої мюнхенської студії дизайну Bureau Borsche. Досить мінімалістично!

4. Домашня форма Японії — adidas

Японія стала запам'яталась чудовим виступом на ЧС-2022, дійшовши до 1/8 фіналу, і в цьому їй допомогла форма, яка мала сублімований візерунок у стилі оригамі на цьому чудовому синьому тоні. Жовтий шрифт для номерів і імен, під стилістику 2008 року, виглядає досить вдало.

3. Домашня форма жіночої збірної Франції – Nike

Безперечно найкраще екіпірування на жіночому Євро цього літа. Футболка у Франції мала гарний квітковий мотив, натхненний французьким мистецтвом і неокласичною архітектурою. Червоні смуги з написом "Les Bleues" збігали з боків як гарний завершальний штрих.

2. Третя форма Корінтіанса - Nike

Ви коли-небудь бачили щось подібне? Спеціальним дизайном бразильці відсвяткували десятиліття Золотого року Тімао — періоду, відзначеного великими досягненнями — перемогам на Кубку Лібертадорес 2012 року та Клубному чемпіонаті світу в Японії. Перемога на КЧС відзначена у всьому комплекті, який містив злиття японських елементів країни, що приймала чемпіонат.

1. Гостьова форма збірної Мексики - adidas

Головна особливість нового дизайну – принт, натхненний Кетцалькоатлем. Це один із головних богів пантеону ацтеків та інших стародавніх цивілізацій Центральної Америки.

Малюнок спереду відправляє до головного убору з пір'ям, які у стародавній мексиканській культурі уособлював силу, що надає доблесті будь-кому, хто її носити. У виїзному комплекті яскравий візерунок поширився на всю футболку.