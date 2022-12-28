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Колишній захисник дав свій коментар.

Колишній гравець збірної Франції та МЮ Патріс Евра прокоментував ситуацію, в якій опинився Кріштіану Роналду.

"Думаю, що і клуб, і Кріштіану щасливі, тому що ситуація була важкою. Було багато суперечок. Думаю, про Кріштіану Роналду говорили більше, ніж про Манчестер Юнайтед, а нічого вище клубу не буває.

Роналду було боляче. Він людина. Його останнє інтерв'ю було не найкращим, тому що не можна погано висловлюватись про клуб. Але воно показало, що Роналду – людина. Невідомо, що відбувалося за лаштунками, тому я не говоритиму за Роналду. Все це залишиться між ним і тен Гагом.

Після такого інтерв'ю шляху не було. Клуб і сам Роналду знали, що він ніколи більше не зіграє за Юнайтед.

Але не забуваймо, чого він досяг у цьому клубі. Роналду – один із найбільших гравців в історії Ман Юнайтед. Сумно, що все закінчилося так, але такий футбол", – сказав колишній захисник Ман Юнайтед для Amazon Prime.

Нагадаємо, що Роналду зараз перебуває у статусі вільного агента. Футболіст тренувався на базі мадридського Реала.