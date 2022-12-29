Коуч Полісся отримав заслужене визнання за свою роботу.
ЮРІЙ КАЛІТВИНЦЕВ, ФОТО ОЛІМПІК
29 грудня 2022, 16:40
Всеукраїнське об’єднання тренерів з футболу вибрало найкращого тренера першого дивізіону чемпіонату України за підсумками 2022 року.
Ним став наставник житомирського Полісся Юрій Калітвінцев.
Серед його досягнень:
- Полісся лідирує в Першій лізі за підсумками осінньої частини сезону;
- житомиряни здобули понад 95% очок від числа можливих;
- Полісся єдиним у всіх професіональних лігах сезону 2022/23 пройшло перше півріччя без поразок.
Нещодавно, головний тренер Карпат Андрій Тлумак заявив, що вже зараз Полісся готове позмагатися щодо бюджету з найкращими командами української Прем'єр-ліги.