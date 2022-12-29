Україна: Перша ліга

Коуч Полісся отримав заслужене визнання за свою роботу.

Всеукраїнське об’єднання тренерів з футболу вибрало найкращого тренера першого дивізіону чемпіонату України за підсумками 2022 року.

Ним став наставник житомирського Полісся Юрій Калітвінцев.

Серед його досягнень:

- Полісся лідирує в Першій лізі за підсумками осінньої частини сезону;

- житомиряни здобули понад 95% очок від числа можливих;

- Полісся єдиним у всіх професіональних лігах сезону 2022/23 пройшло перше півріччя без поразок.

Нещодавно, головний тренер Карпат Андрій Тлумак заявив, що вже зараз Полісся готове позмагатися щодо бюджету з найкращими командами української Прем'єр-ліги.