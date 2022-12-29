ЧС-2022: чемпіонат світу з футболу

Французький суперфорвард не відійшов від поразки на світовій першості.

Форвард ПСЖ Кіліан Мбаппе розповів, як поразка на чемпіонаті світу вплинула на нього.

"Я ніколи не переварю поразку у фіналі ЧС-2022. Намагався повернутися з максимально позитивною енергією. Хотілося надати команді імпульсу та здобути перемогу в сезоні, де ми ще непереможні.

Пройшов чемпіонат світу, але клуб не має до цього жодного стосунку. Моє послання просте – незалежно від того, що відбувається у збірній, ПСЖ – це щось інше, і я, як і раніше, сповнений рішучості повернути всі трофеї до столиці.

Про що я говорив із Мессі після фіналу? Я привітав його з перемогою. Для нього це було метою всього життя, так само як і для мене, але я зазнав невдачі. Тому я маю продовжувати залишатися хорошим гравцем", – сказав француз.

Нагадаємо, Мессі, Бензема, Мбаппе — у символічній збірній 2022 року від L’Equipe.