Англія

21-річний хавбек може перебратися на Енфілд.

Півзахисник Брайтона Мойзес Кайседо може опинитись в Ліверпулі, стверджує Teradeportes.

За інформацією джерела, мерсисайдський клуб зробив офіційну пропозицію і отримав відповідь, що може придбати футболіста за 70 млн €.

"Червоні" не збираються віддавати запрошену суму. Перемовини між клубами тривають. Трансфермаркт оцінює еквадорця в 38,00 млн €.

В цьому сезоні він провів 20 ігор та забив 3 голи, один з яких на чемпіонаті світу.

Нагадаємо, Ліверпуль оголосив про трансфер Гакпо.