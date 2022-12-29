Іспанія

Валерій Кучеров пролонгував свою угоду з рівненською командою.

Верес на своєму офіційному сайті оголосив про продовження контракту з півзахисником Валерієм Кучеровим. Нова угода діятиме до завершення 2023 року.

У нинішньому сезоні Валерій Кучеров відіграв у складі народного клубу в усіх п'ятнадцяти поєдинках чемпіонату VBET ліги, забив два м'ячі і записав на свій рахунок один асист.



Загалом за Верес Валерій Кучеров зіграв 141 матч у чемпіонатах Другої, Першої ліги, УПЛ та Кубку України. На його рахунку 5 голів.

До речі, нещодавно Когут продовжив контракт з Вересом.