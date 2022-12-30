Італієць спостерігає за розвитком подій навколо Гаррі Кейна.
АНТОНІО КОНТЕ, GETTY IMAGES
30 грудня 2022, 19:05
Головний тренер Тоттенгема Антоніо Конте продовжить роботу на чолі "шпор" за одної умови.
Як повідомляє The Spurs Web, Антоніо Конте сподівається, що Гаррі Кейн продовжить контракт з клубом. Саме це одна з умов перепідписання угоди Антоніо Конте.
Італійський фахівець підписав 18-місячний контракт у листопаді 2021 року. "Шпори" задоволені роботою італійця, керівництво хоче зберегти Конте на більш тривалий термін.
Раніше повідомлялося, що Тоттенгем відновив інтерес до Траоре.