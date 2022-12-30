Англія

Італієць спостерігає за розвитком подій навколо Гаррі Кейна.

Головний тренер Тоттенгема Антоніо Конте продовжить роботу на чолі "шпор" за одної умови.

Як повідомляє The Spurs Web, Антоніо Конте сподівається, що Гаррі Кейн продовжить контракт з клубом. Саме це одна з умов перепідписання угоди Антоніо Конте.

Італійський фахівець підписав 18-місячний контракт у листопаді 2021 року. "Шпори" задоволені роботою італійця, керівництво хоче зберегти Конте на більш тривалий термін.

Раніше повідомлялося, що Тоттенгем відновив інтерес до Траоре.