Головний тренер Тоттенгема Антоніо Конте продовжить роботу на чолі "шпор" за одної умови. 

Як повідомляє The Spurs Web, Антоніо Конте сподівається, що Гаррі Кейн продовжить контракт з клубом. Саме це одна з умов перепідписання угоди Антоніо Конте.

Італійський фахівець підписав 18-місячний контракт у листопаді 2021 року. "Шпори" задоволені роботою італійця, керівництво хоче зберегти Конте на більш тривалий термін.

Раніше повідомлялося, що Тоттенгем відновив інтерес до Траоре.