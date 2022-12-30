Іспанія

Футболіст Сельти поповнить склад "жовтої субмарини".

Півзахисник Сельти Деніс Суарес стане гравцем Вільярреала, повідомляє Фабріціо Романо.

За інформацією джерела, 28-річний іспанець перейде в стан "жовтої субмарини" по завершенню поточного сезону. Контракт між Суаресом та Вільярреалом буде підписано до червня 2026 року. Угода може бути офіційно завершена вже у січні.

Нагадаємо, влітку 2022 року Деніс Суарес побив горщики з президентом Сельти. Після цього Суарес жодного разу не зіграв за Сельту.