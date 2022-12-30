Італія

Лаутаро був основним гравцем збірної Аргентини на старті групового етапу, але згодом програв конкуренцію.

Нападник міланського Інтера Лаутаро Мартінес повернувся до тренувань з "нерадзуррі". Про це повідомляє прес-служба клубу.

Таким чином, 25-річний аргентинець приєднався до команди через 12 днів після перемоги своєї збірної на ЧС-2022 у Катарі.

Нагадаємо, Мартінес був основним форвардом збірної Аргентини у перших двох матчах, але потім він поступився місцем на полі Хуліану Альваресу. На катарському мундіалі він провів шість матчів без результативних дій, відігравши 238 хвилин.

У поточній кампанії Мартінес провів 21 матч, у яких забив вісім голів та віддав шість результативних передач.

Найближчий матч Інтер проведе проти Наполі у Серії А. Гра відбудеться 4 січня о 21:45 за київським часом.