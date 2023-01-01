Англія

Підсумки матчу з Брайтоном від іспанського наставника.

Головний тренер Арсеналу Мікель Артета підбив підсумки матчу з Брайтоном (4:2) в АПЛ.

"Ми маємо прогресувати від матчу до матчу. Зараз нам потрібно проаналізувати ті помилки, яких ми припустилися у грі з Брайтоном. Нам потрібно розуміти, в яких аспектах ми можемо стати кращими.

Наші гравці мають багато бажання. Ми хочемо вдосконалюватись та домінувати. Ми повинні ставати сильнішими і грати краще на всіх ділянках поля", – сказав Артета в інтерв'ю Sky Sports.

Додамо, вінгер збірної України та донецького Шахтаря Михайло Мудрик, якого пов'язують із переходом у стан "канонірів" у зимове трансферне вікно, знову поділився у Instagram Stories відео того, як він дивиться матч лондонського клубу.