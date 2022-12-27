Україна

Донецький клуб має намір отримати за футболіста 85 мільйонів фунтів стерлінгів.

Донецький Шахтар відхилив пропозицію Арсеналу щодо трансферу вінгера "гірників" Михайла Мудрика за 55 мільйонів фунтів стерлінгів (приблизно 62 млн євро). Про це повідомляє The Telegraph.

За інформацією джерела, керівництво українського клубу хоче одержати за 21-річного футболіста 85 мільйонів фунтів стерлінгів.

Це була стартова пропозиція від Арсеналу, але переговори щодо можливого переходу продовжуються. Є всі передумови до того, що угода відбудеться, коли "каноніри" покращать свою пропозицію.

Цього сезону Мудрик провів 18 поєдинків, у яких забив 10 голів та віддав вісім результативних передач.

Раніше повідомлялося, що Мудрик та Трубін потрапили в збірну найкращих гравців до 21 року за версією Foot Mercato.