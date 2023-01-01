ЧС-2022: чемпіонат світу з футболу

Хорватський футболіст висловився про ЧС-2022.

Капітан збірної Хорватії Лука Модріч висловився про виступи своєї національної команди на чемпіонаті світу в Катарі.

"Ми грали у дуже хороший футбол, були міцними та компактними. Але ключовим моментом для мене було те єднання та войовничість, характер воїнів, які ніколи не здаються. Це те, що весь світ бачить у нас, цей менталітет, який, можливо, навіть набагато більший і могутніший за нас самих як людей. Без таких переваг на великих турнірах ви нічого не зможете зробити.

Ми закінчили турнір перемогою та місцем на подіумі. З першого моменту завоювання бронзи ми були щасливі і перенесли ці емоції до Хорватії. Ми знали, що люди були в захваті, бо бачили кадри з батьківщини, і нам не терпілося всім разом знову порадіти нашому досягненню.

Для мене все на ЧС-2022 було організовано просто супер. Чесно кажучи, я не зовсім зрозумів цей галас навколо проведення турніру в Катарі. Ми всі казали, що хотіли, співали стільки, скільки хотіли. Прийом був особливо приємним для хлопців, які вперше випробували його. Вони були сповнені вражень, які запам'ятають на все життя", — наводить слова Модріча Sportske.

Нагадаємо, Модрич отримав Бронзовий м'яч чемпіонату світу-2022.