Бразилець не зарекомендував себе в Барсі.
РАФІНЬЯ, GETTY IMAGES
01 січня 2023, 15:58
Манчестер Сіті зацікавлений в поверненні вінгера Рафіньї в Англію, повідомляє Todo Fichajes.
Вінгер не проявив себе в Барселоні після трансферу із Лідса влітку минулого року. В іспанській пресі пишуть, що головний тренер "блаугранас" Хаві Ернандес вже встиг розчаруватися в бразильцеві.
Зазначимо, що у Рафіньї 18 матчів у цьому сезоні на клубному рівні, в яких він забив два голи та віддав чотири результативні передачі.
"Мені було соромно перед Тоддом Болі". Раніше власник Лідса висловився про трансфер Рафіньї до Барселони замість Челсі.