Іспанія

Бразилець не зарекомендував себе в Барсі.

Манчестер Сіті зацікавлений в поверненні вінгера Рафіньї в Англію, повідомляє Todo Fichajes.

Вінгер не проявив себе в Барселоні після трансферу із Лідса влітку минулого року. В іспанській пресі пишуть, що головний тренер "блаугранас" Хаві Ернандес вже встиг розчаруватися в бразильцеві.

Зазначимо, що у Рафіньї 18 матчів у цьому сезоні на клубному рівні, в яких він забив два голи та віддав чотири результативні передачі.

"Мені було соромно перед Тоддом Болі". Раніше власник Лідса висловився про трансфер Рафіньї до Барселони замість Челсі.