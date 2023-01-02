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Контракт із іспанським фахівцем не було продовжено.

Футбольна асоціація Катару оголосила про відставку головного тренера національної команди Фелікса Санчеса.

Угода з 47-річним іспанським фахівцем була розрахована до 31 грудня 2022 року і не була продовжена.

Наприкінці року збірна Катару виступила на домашньому чемпіонаті, де під керівництвом Санчеса програла усі три матчі у груповому етапі.

Загалом на чолі катарської збірної Санчес провів 73 матчі, в яких здобув 36 перемог та 13 разів зіграв унічию при 24 поразках.