Українець розірвав контракт із титулованим клубом.
ФК Пюнік
02 січня 2023, 14:14
Пюнік на своєму офіційному сайті оголосив про розірвання контракту з українським нападником Робертом Гегедошем.
Разом з українцем, ереванську команду залишили ще чотири гравці: Неманія Младенович, Мар'ян Радескі, Борис Варга та Олександр Карапетян.
Цього сезону Гегедош провів 10 поєдинків, у яких забив три м'ячі та віддав одну результативну передачу.
До цього Гегедош виступав за Верес, Минай, Горнік Полковіце, Металіст 1925 та Металіст.