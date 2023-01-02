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Українець розірвав контракт із титулованим клубом.

Пюнік на своєму офіційному сайті оголосив про розірвання контракту з українським нападником Робертом Гегедошем.

Разом з українцем, ереванську команду залишили ще чотири гравці: Неманія Младенович, Мар'ян Радескі, Борис Варга та Олександр Карапетян.

Цього сезону Гегедош провів 10 поєдинків, у яких забив три м'ячі та віддав одну результативну передачу.

До цього Гегедош виступав за Верес, Минай, Горнік Полковіце, Металіст 1925 та Металіст.