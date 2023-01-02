Іспанія

Мадридський клуб готовий відпустити португальця за своїх умов.

Нападник мадридського Атлетіко Жоау Феліш може залишити склад "матрацників" у зимове трансферне вікно. Про це повідомляє The Athletic.

За інформацією джерела, 23-річного португальця запропонували трьом клубам АПЛ – Арсеналу, МЮ та Челсі.

Однак поки що вони сумніваються у підписі футболіста з двох причин — перша фінансова, а друга його ігрова форма.

Також зазначається, що за оренду Феліша клубам доведеться заплатити близько 21 мільйона євро. 15 млн підуть в Атлетіко, а 6 млн — це зарплата футболіста.

Цього сезону Феліш провів 19 матчів, у яких забив п'ять голів та віддав три результативні передачі. Також на його рахунку три матчі на ЧС-2022 у Катарі за збірну Португалії, в яких він забив один гол та віддав два асисти.