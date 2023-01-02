Італія

Для цього бергамасський клуб повинен продати своїх гравців.

Аталанта у зимове трансферне вікно має намір посилити свій склад новим центральним захисником та лівим півзахисником. Про це повідомляє журналіст Марко Контеріо у своєму твіттері.

За інформацією джерела, саме такі футболісти потрібні головному тренеру "бергамасків" Джан П'єро Гасперіні, який використовує тактику 3-5-2.

Для таких підписань Аталанта має спочатку розлучитися з кількома своїми гравцями. Зокрема є два кандидати, один із яких український півзахисник Руслан Маліновський, яким цікавляться Тоттенгем та Марсель.

Крім українця, команду може залишити Жеремі Бога, в послугах якого зацікавлені Лестер та Фіорентина.

Раніше повідомлялося, що Маліновський відзначився голом за Аталанту у товариському матчі.