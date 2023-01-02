Англія

Нідерландський захисник вірить, що команда ще здатна здивувати.

Захисник Ліверпуля Вірджил ван Дейк висловився щодо перспектив мерсисайдської команди в цьому сезоні.

"Це мотивує мене у Ліверпулі. Так, ми відстаємо від Арсеналу, але цей сезон може стати шаленим, дуже незвичайним.

Потрібно бути реалістами, зараз ми не думаємо про титул. Ми маємо зосередитися на майбутніх іграх, перемагати в них, а там побачимо", – сказав захисник Ліверпуля.

Наразі Ліверпуль йде на шостій позиції в АПЛ. Сьогодні в разі перемоги над Брентфордом команда Клоппа підніметься на п'яте місце. Football.ua веде онлайн-трансляцію цього поєдинку. Початок — о 19:30.