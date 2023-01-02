Іспанія

Француз може перебратись у столицю Іспанії.

Віцечемпіон світу у складі збірної Франції Ібраїма Конате може перейти з Ліверпуля в Реал, стверджує Media Foot.

За інформацією джерела, головний тренер "королівського клубу" Карло Анчелотті особисто зацікавлений в підписанні французького оборонця. Реалу доведеться викласти солідну суму за француза, оскільки його контракт з Ліверпулем чинний до літа 2026 року. На трансферному ринку Ібраїму оцінюють у 35,00 млн €.

В цьому сезоні Конате взяв участь у 6 матчах усіх турнірів. Початок сезону футболіст пропустив через травму.