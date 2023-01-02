Німеччина

Дії контрактів гравців розраховані до кінця сезону.

Захисник Айнтрахта Еван Ндіка та півзахисник Дайчі Камада можу продовжити виступати у складі німецького клубу. Про це повідомляє Bild.

За інформацією джерела, керівництво клубу запропонувало нові угоди для двох своїх гравців, але їхні умови не називаються.

Проте зазначається, що Ндіка та Камада можуть заробляти найбільше у команді після воротаря Кевіна Траппа та хавбека Маріо Гьотце.

Дії контрактів обох футболістів розраховані до кінця нинішнього сезону.

У поточній кампанії Ндіка провів 23 матчі, в яких відзначився одним асистом. На рахунку Камади 22 зустрічі, 12 забитих м'ячів та чотири результативні передачі.