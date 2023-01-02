Англія

Нідерландський футболіст розповів подробиці трансферу в Ліверпуль.

Новачок Ліверпуля Коді Гакпо розповів деякі деталі свого трансферу. Він зізнався, що міг опинитись в МЮ або Лідсі.

"Я намагався заспокоїтись, але це було важко. Я думав, що перейду в Манчестер Юнайтед, але в результаті з цього нічого не вийшло.

З'явився варіант із Лідсом. Це хороший клуб, але я запитав себе, чи справді мені варто переходити туди, а коли маєш багато сумнівів, це недобре", – сказав Гакпо.

Відзначимо, що у нинішньому сезоні у складі ПСВ Коді провів 24 матчі і забив 13 м'ячів. Також у його активі 18 асистів.

Раніше мерсисайдці оформили трансфер нападника ПСВ Коді Гакпо, який коштував приблизно 50 мільйонів євро з урахуванням бонусів.