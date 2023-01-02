Італія

Хорват травмувався напередодні важливого поєдинку.

Півзахисник Інтера Марцело Брозович отримав пошкодження напередодні матчу з Наполі в Серії А. Про це повідомляє офіційний сайт "нерадзуррі".

Сьогодні 30-річний хорват пройшов обстеження, яке виявило легке розтягнення камбаловидного м'яза. Його стан буде повторно оцінено найближчими днями.

Матч Наполі — Інтер відбудеться 4 січня на стадіоні Джузеппе Меацца. Початок — о 21:45. Football.ua проведе онлайн-трансляцію цього поєдинку.