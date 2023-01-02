Італія

Туринці можуть відпустити Душана Влаховича.

Ювентус розглядає варіант з відходом нападника Душана Влаховича вже в поточне січневе трансферне вікно.

Як повідомляє видання Calciomercato, туринський клуб готовий провести обмін з Арсеналом. За серба Ювентус хоче отримати Букайо Сака.

В цьому сезоні нападник забив дев'ять голів у 19 матчах всіх турнірів. Transfermarkt оцінює сербського гравця в 80 мільйонів євро.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Арсенал планує активувати опцію подовження контрактів Сака та Саліба.